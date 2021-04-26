Korku filmi değil gerçek! Mahallenin kabusu oldular! İstilacı kargalar...

Bostanlara ekinlere çok zararları var. Bu mahalleye gelenler bazen nedenini soruyorlar, 'Kargalar nereden geldi. Niye bu kadar çoklar' bizde sebebini tam olarak bilmiyoruz. Sebebi de bana kalırsa bu kavak ağaçlarından dolayı. Gelip yuva yapıyorlar. Birden uçuşuyorlar, ses çıkarıyorlar geceleri korku filmini andırıyorlar. Hani filmlerde izleriz ya istila ediyor kargalar, o duruma düşüyoruz yani" diye konuştu.



