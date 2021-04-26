Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor
Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce önce hiç ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susamlar 400 yıllık taş suyla çalışan taş değirmende öğütülüyor. Susamlar burada tahine dönüştürülüyor ve İran, İsviçre, İngiltere ve Amerika'ya bile ihraç ediliyor.
26.04.2021 16:08
- Son Güncelleme: 26.04.2021 16:08
400 YILLIK DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR
Çiftçilerin büyük emekle üreterek Kaymakamlığa sattığı susam, yıkanarak kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşiyle ısıtılan fırında özenle kavruluyor.
Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık, suyla çalışan taş değirmene götürülen susam, kadınlar tarafından elendikten sonra öğütülerek tahine dönüştürülüyor.