RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce önce hiç ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susamlar 400 yıllık taş suyla çalışan taş değirmende öğütülüyor. Susamlar burada tahine dönüştürülüyor ve İran, İsviçre, İngiltere ve Amerika'ya bile ihraç ediliyor.

26.04.2021 16:08 - Son Güncelleme: 26.04.2021 16:08
Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor.

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Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Ilıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin de yetiştiği ilçede, çiftçilere katma değer sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" devam ediyor.

Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri "Zap" markasıyla satışa sunan Kaymakamlık, çiftçilerin ilçenin bakir topraklarında daha fazla üretim yapabilmeleri için bazı kalemlere alım garantisi verdi.

Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Bu ürünlerin başında gelen ve daha önce kent genelinde 2,5 ton civarında olan susamın üretimi de verilen desteğin yanı sıra ekim alanlarının da genişlemesiyle 4 katına çıktı.

Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

400 YILLIK DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR
Çiftçilerin büyük emekle üreterek Kaymakamlığa sattığı susam, yıkanarak kabuğundan ayrıldıktan sonra odun ateşiyle ısıtılan fırında özenle kavruluyor.

Daha sonra Yeşil Çeşme Mahallesi'nde yaklaşık 400 yıllık, suyla çalışan taş değirmene götürülen susam, kadınlar tarafından elendikten sonra öğütülerek tahine dönüştürülüyor.