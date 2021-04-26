Çukurca'da ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susam 400 yıllık değirmende öğütülüp tahin olarak dünyaya ihraç ediliyor

Irak sınırındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde daha önce önce hiç ilaç kullanılmamış topraklarda üretilen susamlar 400 yıllık taş suyla çalışan taş değirmende öğütülüyor. Susamlar burada tahine dönüştürülüyor ve İran, İsviçre, İngiltere ve Amerika'ya bile ihraç ediliyor.

26.04.2021 16:08 - Son Güncelleme: 26.04.2021 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





