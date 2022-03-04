Türkiye'nin terk edilmiş köyü: Lübbey! Köylüler Youtuber'lardan şikayetçi: Korkunç bir yer gibi gösteriliyor
İzmir Ödemiş'te 5 kişinin yaşadığı Lübbey köyünün nüfusu koronavirüs pandemisi sonrası 8 kişiye çıktı. Eski evleri ve sokakları ile doğal stüdyo olan ve 'terk edilmiş' gibi duran köy Youtuber'ların uğrak yeri oldu. Gece saatlerinde gençlerin köye gelerek "paranormal" videolar çektiğini belirten köy sakini Mehmet Güler, "Köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz ancak burada çekilen videolarla köyümüz korkunç bir köymüş gibi gösteriliyor" dedi. İşte o köyden kareler...
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey köyü, yaklaşık 30 yıl önce elektrik ve geniş tarım arazisi olmaması nedeniyle terk edilmeye başlandı. Köyünden ayrılmayanlar ise zaman içerisinde hayatını kaybetti. Uzun bir süre sadece 5 ihtiyarın yaşadığı Lübbey'in nüfusu, korona virüs salgını nedeniyle 8'e çıktı. Issız görüntüsü ile dikkat çeken köy sit alanı ilan edilirken, Lübbey sakinleri köylerinin turizme kazandırılmasını istiyor.
Ancak Lübbey sakinlerinin şu sıralar en büyük sorunu, köye gelen Youtuber'ların Lübbey'i lanse ediş şekli. Özellikle gece saatlerinde köye gelerek bazı eski evlerin içine sprey boya ile çeşitli şekiller çizen Youtuber'lar, Lübbey'de paranormal olayların yaşandığı iddiasıyla çeşitli videolar çekiyor.
Köy sakinlerinden Mehmet Güler, "Gece saatlerinde buraya Youtuber'lar geliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama köyümüzün perili olduğunu söyleyerek video çekiyorlar. Evlerin içine spreyle işaretler yazmışlar. İşleri bitince temizlemeleri gerekiyordu. Biz köyümüzün turizme kazandırılmasını istiyoruz.
Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile 'Bunların hepsi hayal ürünüdür' diye bir ifade koysalar daha iyi olur. Biz buraya bol turist bekliyoruz. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" diye konuştu.
"YAPILAN ÇALIŞMALAR BOŞA GİTMESİN"
Lübbey köyünde 2013 yılından bu yana birkaç kişinin yaşadığını belirten Güler, "Köy nüfusu 5 kişiden oluşuyordu. Ben de her gün Ödemiş merkezden köye gelerek köy kahvesini açıyordum. Pandemi olunca biz de ailecek buradaki evimizde yaşamaya başladık. Hal böyle olunca köy nüfusu 8 kişiye çıktı.