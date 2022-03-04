Türkiye’nin terk edilmiş köyü: Lübbey! Köylüler Youtuber’lardan şikayetçi: Korkunç bir yer gibi gösteriliyor

Köyümüzde elbette korku filmi de çekilebilir ama çekilen videolarda köyümüzde paranormal olayların olduğu belirtiliyor. En azından bir altyazı ile 'Bunların hepsi hayal ürünüdür' diye bir ifade koysalar daha iyi olur. Biz buraya bol turist bekliyoruz. İnsanların köyümüzden korkmalarını istemiyoruz" diye konuştu.

