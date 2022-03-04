Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağiş yapan 13 süzme balı ifşa etti! 1 teneke bal glikoz ile 3 tenekeye çıkıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralıklarla gerçekleştirilen taklit-tağşiş ürün denetimlerinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Listedeki sahte balların glikoz oranının yüksek olduğuna dikkat çeken İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "İklim koşulları nedeniyle rekoltemiz bir hayli düştü. Böylece glikozculara ve merdiven altı iş yapanlara gün doğdu. Bizden aldıkları balı karıştırarak sektöre satıyorlar. Bir teneke bal almışsanız bu 3 teneke oluyor. Glikoz içermeyen ballar ise kristalize oluyor. Kristalize ise halk arasında şekerleme olarak geçiyor. Kristalize olmuş ballara baktığınız zaman donuk olur" dedi.
Balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Buna karşın sahte balın da bir o kadar zararı oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.
Yapılan denetimler kapsamında, Türkiye genelinde 13 firmaya ait çok sayıda marka süzme balın sahte olduğu tespit edildi. Tespit edilen süzme balların glikoz oranının yüksek olduğu ortaya çıktı. İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, firmaların süzme ballara yüksek miktarda glikoz karıştırarak, bal miktarını arttırdığını söyledi.
"GLİKOZCULAR BİZDEN ALDIKLARI BALI KARIŞTIRARAK SATIYORLAR"
Market raflarındaki ürünlerin glikoz oranının yüzde 50 olduğunu belirten İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Onur Çilenk, "Bizden aldıkları gerçek ürünleri merdiven altı firmalar, içine glikoz katarak çoğaltıp daha fazla para kazanmaya çalışıyorlar. Değeri çok düşük olan glikozu, bakanlığın verdiği bir değer var o değere kadar getiriyorlar.