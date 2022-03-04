Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağiş yapan 13 süzme balı ifşa etti! 1 teneke bal glikoz ile 3 tenekeye çıkıyor

Balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Buna karşın sahte balın da bir o kadar zararı oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.