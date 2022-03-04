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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu. Yolcular, bilet alırken veya trene binerken HES kodu sorgulamasıyla karşılaşmayacak. Öte yandan maske takma zorunluluğunun ise devam ettiği vurgulandı.

04.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:31
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta içinde yaptığı duyuruyla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir döneme girildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Geçmiş dönemde birçok kurum ve kuruluşa girmek ya da seyahat etmek için zorunlu olan HES kodu uygulaması, kullanımdan kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Gelişme sonrası TCDD Taşımacılık AŞ de, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Bundan böyle trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı​

Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

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