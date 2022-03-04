Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları duyurdu! Trenlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan HES kodu sorgulamasının kaldırıldığını duyurdu. Yolcular, bilet alırken veya trene binerken HES kodu sorgulamasıyla karşılaşmayacak. Öte yandan maske takma zorunluluğunun ise devam ettiği vurgulandı.
04.03.2022 18:30 - Son Güncelleme: 04.03.2022 18:31
Gelişme sonrası TCDD Taşımacılık AŞ de, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.