Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı operasyonu için kullanacağı yerli ve milli silahlar! İçinde bir tanesi var ki...

Tüm Türkiye nefesini tuttu Suriye operasyonunun başlamasını bekliyor. Bu bağlamda internette yoğun araştırmalar yapılıyor. Peki Fırat'ın doğusu neresi, operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyor son durum ne detaylar haberimizde. Barış Pınarları şeklinde nitelendiren Başkan Erdoğan bu harekatın gerek havadan gerekse karadan gerçekleştirileceğine dair sinyaller vermişti. Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye'deki operasyonda kullanacağı yerli ve milli silahları hazırlandı. Son yıllardaki gelişimimizden dolayı tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve milli silahlarımız, Suriye'deki operasyonda kullanılmak üzere hazırlandı. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki terör operasyonunda kullanacağı yerli ve milli silahlar...

09.10.2019 10:17 - Son Güncelleme: 09.10.2019 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





