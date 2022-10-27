Türkiye'nin sırası as as bayrakları dedirtti! 3 Dünya Savaşında kim kazanır? Amerika VS Rusya savaşında ordumuzun gücü...

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Nükleer devletler arasındaki küçük bir çatışmanın bile gıda üretimini azaltacağını ve yaygın açlıkla sonuçlanacağını söyleyen bilim insanları, "Community Earth System Model" adlı bir tahmin aracı geliştirdi. Bilim insanları geliştirdikleri bu araçla, mısır, pirinç, bahar buğdayı ve soya fasulyesi üzerindeki etkileri ülke bazında tahmin etti. Araştırmacılar ayrıca hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili öngörülen değişiklikleri de inceledi.