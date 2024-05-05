Türkiye'nin o illerine lapa lapa kar yağacak! Bu sefer mart değil mayıs kapıdan baktıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında etkisini gösterecek olan sağanak yağış ve kar uyarısını yeniledi. Son hava durumu raporuna göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar düşecek.