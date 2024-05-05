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Türkiye'nin o illerine lapa lapa kar yağacak! Bu sefer mart değil mayıs kapıdan baktıracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında etkisini gösterecek olan sağanak yağış ve kar uyarısını yeniledi. Son hava durumu raporuna göre, ülkenin güney ve batı kesimlerinde sıcaklıklar düşecek.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 12:34
Türkiye’nin o illerine lapa lapa kar yağacak! Bu sefer mart değil mayıs kapıdan baktıracak! 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkisini gösterecek olan sağanak yağış ve kar uyarısını yeniledi. Yeni hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında azalması bekleniyor.

Türkiye’nin o illerine lapa lapa kar yağacak! Bu sefer mart değil mayıs kapıdan baktıracak! 2

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR ALARMI

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yarın akşamdan itibaren yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Türkiye’nin o illerine lapa lapa kar yağacak! Bu sefer mart değil mayıs kapıdan baktıracak! 3

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, olası olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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