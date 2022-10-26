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Türkiye'nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

İğrenç olay Ankara Çankaya'da meydana geldi. Avukat E.B. 2 yıl önce iş görüşmesi için avukat Mehmet Teoman S.'nin (79) hukuk bürosuna gitti. Ancak burada yaşlı avukat tarafından taciz edildi. Şikayet üzerine yargılanan avukat hakim karşısında hesap verdi. Davada daha önce yanında çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Sapık avukatın etek şartı duyanları şaşkına çevirdi.

26.10.2022 12:25 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:25
Türkiye’nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

Avukat E.B., 2 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa koştu. Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı.

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Türkiye’nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

Davanın 3'üncü duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.B., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Teoman S. ise duruşmaya katılmadı.

Türkiye’nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

'AVUKATLARDAN ETEK GİYMELERİNİ İSTERDİ'
Duruşmada sanık Mehmet Teoman S.'nin yanında daha önce çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., daha önce Mehmet Teoman S. ile aynı avukatlık bürosunda çalıştığını belirterek, "Sanık Mehmet Teoman S., mağdur E.B.'nin ailevi durumundan ve fiziksel yapısından bahsetmişti. Kendisi bürosunda çalışmak üzere avukat alacağında, beğenmezse görüşmeyi fazla uzatmazdı.

Türkiye’nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

İlgili kişiyi beğenirse, büroyu gezdirme bahanesiyle genelde fiziki temasta bulunur. Bir avukat hariç hep kadın avukat yanında çalışırdı.

Türkiye’nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi

Sanık, iş başvurusunda bulunan kadın avukatlardan işe başlamaları halinde etek giymelerini isterdi ve gerekçe olarak da büronun ciddi bir iş yeri olduğunu söylerdi" dedi.

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