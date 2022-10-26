Türkiye'nin konuştuğu sapık avukat! İşe başlayan kadınlardan etek giymelerini istedi
İğrenç olay Ankara Çankaya'da meydana geldi. Avukat E.B. 2 yıl önce iş görüşmesi için avukat Mehmet Teoman S.'nin (79) hukuk bürosuna gitti. Ancak burada yaşlı avukat tarafından taciz edildi. Şikayet üzerine yargılanan avukat hakim karşısında hesap verdi. Davada daha önce yanında çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Sapık avukatın etek şartı duyanları şaşkına çevirdi.
Avukat E.B., 2 yıl önce iş görüşmesi için gittiği hukuk bürosunda avukat Mehmet Teoman S.'nin kalça ve göğüs bölgesine dokunup, taciz ettiğini ileri sürerek, savcılığa koştu. Mehmet Teoman S. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak' suçundan dava açıldı.
Davanın 3'üncü duruşması, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya E.B., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Teoman S. ise duruşmaya katılmadı.
'AVUKATLARDAN ETEK GİYMELERİNİ İSTERDİ'
Duruşmada sanık Mehmet Teoman S.'nin yanında daha önce çalışan avukat S.Ö. tanık olarak dinlendi. Avukat S.Ö., daha önce Mehmet Teoman S. ile aynı avukatlık bürosunda çalıştığını belirterek, "Sanık Mehmet Teoman S., mağdur E.B.'nin ailevi durumundan ve fiziksel yapısından bahsetmişti. Kendisi bürosunda çalışmak üzere avukat alacağında, beğenmezse görüşmeyi fazla uzatmazdı.