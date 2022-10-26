İstanbul'da taksici rezaleti sağlık sorununa dönüştü: Oksijene bağlı 95 yaşındaki kadını kimse aracına almadı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde hastaneden çıkan 95 yaşındaki yaşlı kadını ve yanındaki arkadaşını hiçbir taksi şoförü aracına almadı. Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadın ve arkadaşı yarım saat boyunca taksiye binmek için yol kenarında bekledi. Tüm çabası boşa çıkan yaşlı kadınların yardımına ise gazeteci yetişti.
26.10.2022 12:11 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:11
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkan 90 ve 95 yaşındaki 2 yaşlı kadın yarım saat boyunca taksi bekledi.
Taksiciler oksijene bağlı yaşlı kadını almadı VİDEO
Nefes darlığı çeken 95 yaşındaki kadın, oksijen cihazına bağlı olduğu halde hiçbir taksi şoförü durmadı.