Türkiye'nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların ifadesi ise pes dedirtti! İşte o ifadeler...
19.10.2021 19:40
- Son Güncelleme: 19.10.2021 19:40
Tutuksuz sanıklar Melike Tahnal'ın anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştiği zapta geçirildi.
Öte yandan, sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve bu sanık ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı kayda alındı.