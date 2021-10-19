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Türkiye'nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların ifadesi ise pes dedirtti! İşte o ifadeler...

19.10.2021 19:40 - Son Güncelleme: 19.10.2021 19:40
Türkiye’nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile dayısı İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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Türkiye’nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Tutuksuz sanıklar Melike Tahnal'ın anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Türkiye’nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştiği zapta geçirildi.

Türkiye’nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Öte yandan, sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve bu sanık ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı kayda alındı.

Türkiye’nin konuştuğu Palu davasında flaş gelişme! Palu ailesinin savunması kan dondurdu

Kimlik tespitinin ardından sanıkların birleşen dosya bakımından savunmaları alındı. Sanık Tuncer Ustael, savunmasında, iddianamenin kendisine ulaşmadığını belirterek, adalet istediğini söyledi.

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