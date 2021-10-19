İstanbul'da isyan ettiren görüntü! Arnavutköy'de kaçak dökümler sonucu moloz adacıkları oluştu
Onlarca kamyonun moloz ve dolgu toprağını kaçak bir şekilde döktüğü Arnavutköy'de adeta tepecikler oluştu. Hayvancılıkla uğraşan Hacımaşlı Mahallesi sakinleri, kaçak döküm yapılan araziler nedeniyle hayvanlarını otlatacak alanların kapandığını belirtti ve bu duruma isyan etti. Mahalle sakinleri, sürücülerin fark edemeyerek hafriyat yığınlarına çarptığın da söyledi. İşte hafriyat tepecikleri oluşan Hacımaşlı Mahallesi havadan görüntüleri...
İnşaat alanlarından aldıkları moloz atıkları ve dolgu topraklarının döküm sahası yerine kaçak bir şekilde Arnavutköy'deki Hacımaşlı Mahallesi'ne döküldüğü ihbarını alan Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekipleri, kaçak döküm yapılan alana geldiğinde hafriyat kamyonlarını göremedi.
Dorselerindeki hafriyatları dökerek kaçan sürücülerin tespiti için zabıta ekipleri çalışma başlattı. Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin kaçak döküm nedeniyle mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin zor günler yaşadığını söyledi.
Arazinin 2018 yılında Terkos - İkitelli İsale Hattı İnşaatı işinde kazıdan çıkan dolgu toprağın 11 aylık süre ile geçici depolama alanı olarak kullanılmak üzere İSKİ'ye tahsis edildiğini söyleyen Hacımaşlı Mahallesi Muhtarı Hayri Pekçetin, "11 ay süresince İSKİ bu alana hafriyat toprağı dökecek ve ardından da 11 aynın sonunda bu döktüğü toprağı bu araziden geri alacaktı.