İstanbul’da isyan ettiren görüntü! Arnavutköy’de kaçak dökümler sonucu moloz adacıkları oluştu

Ancak 11 ayın sonunda bu süre biraz daha uzatıldı. Gelinen noktada bu alana hafriyat dökme izni bitmiş olmasına rağmen hala onlarca hafriyat kamyonu buraya gelerek döküm yapıyor. Üstelik kaçak bir şekilde, yasa dışı bir şekilde yapıyorlar bunu" dedi.

