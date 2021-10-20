SON DAKİKA: Marmara Denizi için büyük tehlike! Deniz hala soğumadı müsilaj tehlikesi devam ediyor

Marmara'yı korumayı ve bundan sonra Marmara'da müsilaj görmemesi istiyorsak Marmara Denizi'ne bir koruma statüsü kazandırmamız, bir şemsiye koymamız gerekiyor. Ondan sonra onun altında özel koruma bölgeleri, tür koruma alanları oluşturabilelim. Onun için çok yerinde ve isabetli bir yaklaşım. Umarım ki bu süreç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde gerçekleşir " dedi.



"ŞU ANDA YOĞUN BİR ALG ÇOĞALMASI VAR"

Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesinin yeniden kapıyı çalabileceği Kasım ayı için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sarı, "Müsilaj birden bire ortaya çıkmıyor. Biz müsilajı deniz yüzeyine çıktığı Nisan ayında fark ettik. Halbuki 2020 yılının Kasım ayından bu yana denizde müsilaj vardı zaten. Bu nedenle geçmiş yıllardaki tecrübeleri de dikkate alarak diyoruz ki, Kasım ayında yeni bir müsilaj oluşma ihtimali çok yüksek.