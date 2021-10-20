SON DAKİKA: Marmara Denizi için büyük tehlike! Deniz hala soğumadı müsilaj tehlikesi devam ediyor
Son dakika haberleri... Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj yüzeyden temizlense de tehlike devam ediyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nin halen daha soğuyamadığını ve müsilaj tehlikesinin yeniden kapıda olduğunu ifade etti. İşte Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesiyle ilgili son dakika detayları...
Marmara Denizi'nde geçtiğimiz aylarda suyun yüzeyini ve derinlerini saran ve "Deniz Salyası" olarak bilinen müsilaj her ne kadar yüzeyde temizlense de denizin derinliklerinde sinsi bir düşman gibi bekliyor. Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, müsilaj yoğunluğunun denizin yüzeyinden 8 metre derinliğe kadar olan kısımda hafiflediğini, ancak 8 metre ile 22 metre arasında, yani denizin derinlerinde aşırı alg çoğalması olduğunu belirtti.
MARMARA DENİZİ'NİN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ TEKLİFİ İSABETLİ BİR YAKLAŞIM
Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı Marmara Denizi'ni bekleyen tehlikeler konusunda bir kez daha uyararak Marmara Denizi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırladığı teklifi ise isabetli bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Sarı, "Nisan ayından bu yana çok yoğun bir müsilajla karşılaştık. Aslında müsilaj geçen sene Kasım ayından itibaren vardı. Bahar aylarında yoğunlaşıp yaz aylarında devam etti. 17 Ağustos itibarıyla yüzeyde ve su kolonunda müsilaj kalmadı. Müsilajla mücadele kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde Çevre Bakanımız 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Çevre Koruma Eylem Planını açıkladı.
Marmara'yı korumayı ve bundan sonra Marmara'da müsilaj görmemesi istiyorsak Marmara Denizi'ne bir koruma statüsü kazandırmamız, bir şemsiye koymamız gerekiyor. Ondan sonra onun altında özel koruma bölgeleri, tür koruma alanları oluşturabilelim. Onun için çok yerinde ve isabetli bir yaklaşım. Umarım ki bu süreç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde gerçekleşir " dedi.
"ŞU ANDA YOĞUN BİR ALG ÇOĞALMASI VAR"
Marmara Denizi'nde müsilaj tehlikesinin yeniden kapıyı çalabileceği Kasım ayı için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sarı, "Müsilaj birden bire ortaya çıkmıyor. Biz müsilajı deniz yüzeyine çıktığı Nisan ayında fark ettik. Halbuki 2020 yılının Kasım ayından bu yana denizde müsilaj vardı zaten. Bu nedenle geçmiş yıllardaki tecrübeleri de dikkate alarak diyoruz ki, Kasım ayında yeni bir müsilaj oluşma ihtimali çok yüksek.
Zira nedenlerini ortadan kaldırmadık. Müsilaja neden olan şartlarda bir değişiklik yok. Nedenler değişmeden sonuç neden değişsin. Yaptığımız incelemeler ne yazık ki şunu gösteriyor. Şu anda yoğun bir alg çoğalması var. Su kolonunda 8 metreden itibaren başlayan 22 metreye kadar devam eden, görüşün çok az, alg çoğalmasının çok yüksek olduğu bir alan var. Henüz müsilaj yok çok şükür.