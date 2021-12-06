Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Engin, 7 kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Hamaç Höyük'teki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var.