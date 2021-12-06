Gaziantep'de bulundu! Hamaç Höyük'teki kazı çalışmalarında büyük keşif
Gaziantep'te bulunan Hamaç Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 40 kişiyle süren çalışmalarda, Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu. Kazıda bulunan uzmanlar, "Höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var. Bu yapı bir depremle yıkılmış." açıklamasında bulundu.
06.12.2021 15:56
- Son Güncelleme: 06.12.2021 15:56
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.
Prof. Dr. Engin, gazetecilere, İslahiye'deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük'ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük'te kazılara başladıklarını belirtti.
Bölgenin kültürel tarihini anlamak adına bu kazının önemli olduğunu ifade eden Engin, kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen bölgedeki önemi büyük höyüklerden biri olduğunu aktardı.