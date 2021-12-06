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Gaziantep'de bulundu! Hamaç Höyük'teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Gaziantep'te bulunan Hamaç Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 40 kişiyle süren çalışmalarda, Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu. Kazıda bulunan uzmanlar, "Höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var. Bu yapı bir depremle yıkılmış." açıklamasında bulundu.

06.12.2021 15:56 - Son Güncelleme: 06.12.2021 15:56
Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

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Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Prof. Dr. Engin, gazetecilere, İslahiye'deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük'ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük'te kazılara başladıklarını belirtti.

Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Bölgenin kültürel tarihini anlamak adına bu kazının önemli olduğunu ifade eden Engin, kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen bölgedeki önemi büyük höyüklerden biri olduğunu aktardı.

Gaziantep’de bulundu! Hamaç Höyük’teki kazı çalışmalarında büyük keşif

Engin, 7 kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Hamaç Höyük'teki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte Orta Çağ dönemine ait bir yapı var.

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