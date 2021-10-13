Nevşehir’de otobüs kazası! 39’u öğrenci 44 yaralı: Valilikten ilk açıklama

Nevşehir Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel, gazetecilere, yaralananlar arasında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri: Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilden kente gelen öğrencilerin olduğunu söyledi.