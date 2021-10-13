Nevşehir'de otobüs kazası! 39'u öğrenci 44 yaralı: Valilikten ilk açıklama
Nevşehir'de öğrencileri taşıyan iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 39'u öğrenci 44 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elim kazaya ilişkin açıklama yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Kazanın basit sıyrıklarla atlatılması büyük bir teselli oldu. 39 öğrencimiz ayakta tedavi edildi. Sadece bir öğrencimizin kolunda kırık var. Hepsini ziyaret ettik, durumları iyi" ifadelerini kullandı.
13.10.2021 23:04
- Son Güncelleme: 13.10.2021 23:14
Bu sırada arkadan gelen 50 SP 031 plakalı otobüs de kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla yol kenarına devrildi.
Nevşehir Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret eden Vali İnci Sezer Becel, gazetecilere, yaralananlar arasında, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri: Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım Gençlik Buluşmaları" kapsamında 81 ilden kente gelen öğrencilerin olduğunu söyledi.