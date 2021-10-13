Kilosu 120 TL! Kars'ta sezonun ilk gravyer peyniri satışta
Kars'ta yüksek rakımlı yaylalarda çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden elde edilen gravyer peyniri uzun bir süreçten sonra sofraya ulaşıyor. Kars'ta kış öncesi sezonun ilk gravyer peyniri tezgahlarda yerini aldı. Mayıs, haziran, temmuz aylarında merada otlayan ineklerden sağılan sütler, bakır kazanlarda mayalandıktan sonra 4 saat pişirme sürecinden geçiriliyor ve gravyer peyniri elde ediliyor. Kars'ta gravyerin kilosu 120 lira, eski kaşar ise 55-60 lira civarında. Taze kaşarın da kilogramı 47-53 lira arasında.
13.10.2021 13:13
- Son Güncelleme: 13.10.2021 13:25
Yüksek rakımlı yaylalarda çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden üretilen gravyer peyniri, uzun bir süreçten geçtikten sonra sofralara ulaşıyor.
Mengene denilen sıkıştırma işlemiyle 24 saat preste kaldıktan sonra yaklaşık 10 gün su havuzunda tutulan peynirler, ardından bir ay süreyle sıcak depolarda olgunlaşması için bekletiliyor. Gravyer peyniri, soğuk depoya alınıp burada da uzun süre kaldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.