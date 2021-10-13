Kilosu 120 TL! Kars’ta sezonun ilk gravyer peyniri satışta

Mengene denilen sıkıştırma işlemiyle 24 saat preste kaldıktan sonra yaklaşık 10 gün su havuzunda tutulan peynirler, ardından bir ay süreyle sıcak depolarda olgunlaşması için bekletiliyor. Gravyer peyniri, soğuk depoya alınıp burada da uzun süre kaldıktan sonra tüketime hazır hale geliyor.