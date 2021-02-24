Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Bu yıl battaniye için güzel bir yıl oldu. Pandemi dünya için kötü bir yıl olsa da battaniye sektörü için iyi geçiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde üretimi düşürmüştük ancak daha sonra kış aylarının da gelmesiyle talepler arttı. Bizde kapasiteyi fazlasıyla üst seviyelere çıkardık" dedi.