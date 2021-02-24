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Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Türkiye'nin battaniye üretim merkezi olan Uşak'taki fabrikalarda kış nedeniyle büyük hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'de battaniye üretim kapasitesinin yüzde 95'ini karşılayan Uşak'taki tüm firmalar, salgın nedeniyle evde kalınması ve kış nedeniyle talep edilen battaniye ihtiyacını karşılayabilmek için üretim kapasitelerini artırdı. Battaniye fiyatlarının 22- 50 TL arasında değiştiği belirtilirken, ürünü alırken pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi önerildi.

24.02.2021 11:46 - Son Güncelleme: 24.02.2021 11:47
Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar, battaniyeye yoğun talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdı. Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanın artması ve gelen kış mevsiminin talep artışına etkili olduğu belirtildi.

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Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Battaniye üreticileri, bu yıl pandeminin başladığı dönemlerde hem yurt içi hem de yurt dışına satışların azaldığını ancak virüs salgını sonrası ivmenin tersine döndüğünü kaydetti. Battaniye fiyatlarının 22- 50 TL arasında değiştiği belirtilirken, ürünü alırken pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi önerildi.

Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Uşak'ta önemli battaniye üreticilerinden firmaya yetkilisi Ömer Saçlı, talebi karşılamak için 3 vardiya halinde tam kapasite çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var. Yüzde 35 ihracat, yüzde 65 yurt içi olarak çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak Balkanlar, Rusya, Orta Doğu ve Orta Afrika ülkelerine ihracat yapıyoruz. Battaniye satışlarımız geçen yıla oranla yüzde 20 arttı.

Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Bunda salgın sürecinin de etkisini söyleyebiliriz. Sonuçta Avrupa'da Çin'in de hakim olduğu yerler vardı. Özellikle tekstil sektöründe Çin'den Türkiye'ye bir pazar kayması olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde ihracat kısmı biraz daha yukarı çıktı.

Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 95'ini karşılıyor! Uşak'ta battaniye taleplerine yetişilemiyor

Bu yıl battaniye için güzel bir yıl oldu. Pandemi dünya için kötü bir yıl olsa da battaniye sektörü için iyi geçiyor. Pandeminin ilk dönemlerinde üretimi düşürmüştük ancak daha sonra kış aylarının da gelmesiyle talepler arttı. Bizde kapasiteyi fazlasıyla üst seviyelere çıkardık" dedi.