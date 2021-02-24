SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 2,5 milyon TL değerinde sıvı kokain
Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde alkollü içki görünümü verilmiş 3 şişe içinde toplam değeri 2,5 milyon TL olan 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturma ise devam ediyor.
24.02.2021 11:15
- Son Güncelleme: 24.02.2021 11:18
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcuyu şüpheli olarak değerlendirdi.
Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının hemen ardından valizler x-ray cihazından geçirilerek narkotik dedektör köpekleri tarafından arandı.
Köpekler şüpheli yolcunun valizindeki 3 içki şişesine tepki vermesi üzerine, şişeler açılarak içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvından numune alındı.
ŞİŞEDEKİ DÜZENEZEKTE FARKLI SIVI TESPİT EDİLDİ
Alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan ilk analizde alkol uyarısı alınmasına rağmen incelemeye devam edildi.
Detaylı araştırmada şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tuttukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvı olduğu anlaşıldı.