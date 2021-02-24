SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 2,5 milyon TL değerinde sıvı kokain

Son dakika haberi: İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde alkollü içki görünümü verilmiş 3 şişe içinde toplam değeri 2,5 milyon TL olan 3 kilogram 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturma ise devam ediyor.

24.02.2021 11:15 - Son Güncelleme: 24.02.2021 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





