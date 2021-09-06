İstanbul Beyoğlu'nda tarihi otelde korkutan yangın!
İstanbul Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otelde konaklayan ve yangına müdahale eden Erkan Yüzüak, yangının çıktığı odada alevlerin pencere tarafından yükseldiğini gördüğünü ve yoğun dumandan dolayı içeri giremediklerini anlattı.
06.09.2021 12:41
- Son Güncelleme: 06.09.2021 12:41
Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otelde konaklayan ve yangına müdahale eden Erkan Yüzüak, yangının çıktığı odada alevlerin pencere tarafından yükseldiğini gördüğünü ve yoğun dumandan dolayı içeri giremediklerini anlattı.