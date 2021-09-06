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İstanbul Beyoğlu'nda tarihi otelde korkutan yangın!

İstanbul Beyoğlu'nda 129 yıllık tarihi otelin 5. katında çıkan ve bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otelde konaklayan ve yangına müdahale eden Erkan Yüzüak, yangının çıktığı odada alevlerin pencere tarafından yükseldiğini gördüğünü ve yoğun dumandan dolayı içeri giremediklerini anlattı.

06.09.2021 12:41 - Son Güncelleme: 06.09.2021 12:41
İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 1892 yılında inşa edilen Büyük Londra Oteli'nin 5. katındaki odada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

Otelde konaklayan 5 kişi tahliye edilirken, alevlere ilk müdahale otel çalışanlarınca yapıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

Dumandan etkilenen bir kişiye de otel önünde bekleyen vatandaşlar müdahale etti.

İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

İtfaiye ekipleri bina içindeki yoğun dumanı tahliye etti.

İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!

Otelde konaklayan ve yangına müdahale eden Erkan Yüzüak, yangının çıktığı odada alevlerin pencere tarafından yükseldiğini gördüğünü ve yoğun dumandan dolayı içeri giremediklerini anlattı.

İstanbul Beyoğlu’nda tarihi otelde korkutan yangın!
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