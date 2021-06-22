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Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

Türkiye'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip bölgelerinden Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı. Geçen yıl 180 lira olan ıhlamurun kilogram fiyatının ise bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

22.06.2021 17:14 - Son Güncelleme: 22.06.2021 17:14
Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ihlamur Ormanları'nda sezon hasadı başladı. Şifa kaynağı olarak görülen ıhlamurun hasadı, bir ay boyunca devam edecek.

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Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

İlçeye bağlı Bayramdere Mahallesi sakinleri, boyu 25-30 metreye ulaşan ıhlamur ağaçlarına çıkarak hasat yapıyor. Toplanan ıhlamurlar temizlendikten sonra kurutulup satışa sunulacak. Geçen yıl 180 lira olan ıhlamurun kilogram fiyatının ise bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.

Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

BÖLGE HALKININ GEÇİM KAYNAĞI
Ihlamurun bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanları burada, Marmara Denizi'nin kıyısında.

Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme sonrası, ıhlamurların toplanmasına başlandı. Hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Meşakkatli bir uğraş olan ıhlamur, bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı." dedi.

Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor

"BİTKİSEL BESLENME ÖNEMLİ"
Açıklamasında, yaklaşık 50 hanede yaşayan 200 kişinin ıhlamur ile geçimini sağladığını ifade eden Başkan Özkan, "Bunlar 100 yılı aşan ağaçlarda doğal bir şekilde yetişmiş.