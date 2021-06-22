Türkiye'nin ıhlamur fabrikası Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı! 250 liradan satılması bekleniyor
Türkiye'nin en büyük ıhlamur potansiyeline sahip bölgelerinden Karacabey Ihlamur Ormanları'nda hasat başladı. Geçen yıl 180 lira olan ıhlamurun kilogram fiyatının ise bu yıl 200-250 lira civarında olması bekleniyor.
22.06.2021 17:14
- Son Güncelleme: 22.06.2021 17:14
Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme sonrası, ıhlamurların toplanmasına başlandı. Hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Meşakkatli bir uğraş olan ıhlamur, bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı." dedi.