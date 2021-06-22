Güneş enerjisi santrali kuran çiftçinin her ay yüz binlerce lirası cebinde kalıyor
Bitlis Ahlat'ta 1 megavatlık GES (güneş enerjisi santrali) kuran çiftçi Saki Gültepe, güneş enerjisi santrali sayesinde hem 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de elektriği satarak kara geçti.
22.06.2021 13:47
- Son Güncelleme: 22.06.2021 14:05
Yaklaşık 30 yıldır ilçede çiftçilik yapan Gültepe, babasından devraldığı 200 dönümlük arazide meyve, yem bitkileri ve kuru gıda üretimi yapıyor.
Arazilerini sulamada kullandığı fıskiye ve damlama sulama sistemleri nedeniyle yüksek enerji giderleriyle karşı karşıya kalan Gültepe, faturaları ödemekte sıkıntı yaşayınca 20 dönüm arazisine 1 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.
Tarımsal faaliyetlerini yürüttüğü dönemde elektrik ihtiyacını tesisten karşılayan Gültepe, diğer aylarda da ürettiği elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye (VEDAŞ) satarak kazancını artırıyor.
"BU SİSTEM ÇİFTÇİLİĞİN OLMAZSA OLMAZI HALİNE GELDİ"
Gültepe, AA muhabirine, arazilerinde meyve ağaçlarının yanı sıra yem bitkileri ve farklı ürünler yetiştirdiğini söyledi.
Arazilerini sularken yüklü miktarda elektrik faturasının geldiğini anlatan Gültepe, şöyle konuştu: "Faturaları öderken sıkıntı yaşadığım için güneş enerjisi santrali kurdum. Buradan elde ettiğim elektriğin bir kısmını kendim kullanıyorum kalan kısmını da VEDAŞ'a satıyorum.