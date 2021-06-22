Güneş enerjisi santrali kuran çiftçinin her ay yüz binlerce lirası cebinde kalıyor

Bitlis Ahlat'ta 1 megavatlık GES (güneş enerjisi santrali) kuran çiftçi Saki Gültepe, güneş enerjisi santrali sayesinde hem 3 ayda ödediği 200 bin liralık elektrik faturasından kurtuldu hem de elektriği satarak kara geçti.

22.06.2021 13:47 - Son Güncelleme: 22.06.2021 14:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





