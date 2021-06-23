Böyle olur aldatılan kadının intikamı! Hiç acıması olmadan...
Aldatılan eşler aldıkları intikam ile sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
23.06.2021 06:03
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AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.
Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.
Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.
Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.
Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.