Büyük İstanbul depreminde tsunami tehlikesi! Uzman isim “3 büyük çukur var” dedi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından büyük İstanbul depreminin ne zaman olacağı araştırılırken uzman isimden korkutan bir açıklama geldi. Olası büyük İstanbul depreminde Marmara Denizi'nde tsunamiye neden olacak 3 büyük çukurun varlığından söz eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal 2 metreye yakın dalga yüksekliğinin olacağını ifade etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, olası bir İstanbul depreminde etkilenecek iller arasında yer alan Tekirdağ'da, NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in talimatıyla kurulan uzmanlardan oluşan bir ekip ilde depreme karşı riskli yapıları belirleme çalışmaları başlattı.
Çalışma kapsamında depremden etkilenmesi beklenen Tekirdağ genelinde yaklaşık 100 bin yapı stoku taranıp, durumları tespit edildi. Tekirdağ merkezindeki 55 bin binanın 6 bin tanesinin 1998 yılından sonra inşa edildiği belirlendi.
'TEKİRDAĞ'DA 1500-2000 BİNANIN GÖÇMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'
NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Bu süreçte çok önemli çalışmalar yapıldı. Namık Kemal Üniversitesi olarak biz öncelikle Tekirdağ'ımızdaki ilçelerimizle beraber ciddi tarama yöntemlerini kullanarak yapılarımızın taranmasını sağladık ve belli oranda da bunu gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 bine yakın yapı stoku taranmış oldu ve bu yapılarla ilgili durumlar tespit edildi. Hızlı taramada tüm Tekirdağ ilçeleri dahil 1500- 2 bin binanın göçmesini öngörüyoruz" dedi.