Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! O il 105.20 IQ seviyesiyle zirveye yükseldi

Yeni bir araştırma, Türkiye'nin 81 ilinin IQ seviyelerini ortaya koyarak büyük yankı uyandırdı. İller arasındaki zeka düzeyi farkını gözler önüne seren bu çarpıcı araştırma, eğitim politikalarından sosyal imkanlara kadar birçok alanda tartışma başlattı. Peki, Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte merak edilen o liste...
Herkes merak ediyordu, sonunda cevap buldu! Türkiye'nin en "zeki" şehirleri belirlendi. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran bir IQ araştırması, beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de yer aldığı listede zirve ise herkesi şaşırttı!
TÜRKİYE'NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ LİSTESİ
Türkiye'nin en zeki 10 şehri ve şehirlere göre IQ ortalamaları şöyle;