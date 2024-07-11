Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu! O il 105.20 IQ seviyesiyle zirveye yükseldi

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Herkes merak ediyordu, sonunda cevap buldu! Türkiye'nin en "zeki" şehirleri belirlendi. Ülke genelinde büyük yankı uyandıran bir IQ araştırması, beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de yer aldığı listede zirve ise herkesi şaşırttı!