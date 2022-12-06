Türkiye'nin en yükseği Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndaki o alanlar tescillendi
Gümüşhane'de bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımındaki siperlerinden Artabel Gölleri Tabiat Parkı'ndaki siper ve diğer savaş kalıntılarının olduğu 4,5 milyon metrekarelik alan Tarihi Sit Alanı olarak tescillendi.
Gümüşhane'de Türkiye'nin en yüksek rakımdaki siperlerinden birisi olan Artabel Gölleri Tabiat Parkında siper ve diğer savaş kalıntılarının yer aldığı 4,5 milyon metrekarelik alan Tarihi Sit Alanı olarak tescillendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7433 sayılı kararıyla Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırları içerisinde bulunan alanı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Tarihi Sit Alanı" olarak tescilledi.
Kararda 1913-1917 yılları arasında 3.Ordu Komutanlığı Alay ve Tümenlerine bağlı birliklerin savaştıkları şehit mezarı, siper, araba yolları, fırın gibi unsurların yer aldığı Artabel Gölleri Tabiat Parkı ve komşu parselde bulunan Giresun'un Alucra ilçesi Yeşilyurt köyü sınırlarında bulunan karargah kalıntılarının milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli olaylardan 1916 yılında Osmanlı-Rus kuvvetleri arasındaki muhabereler yaşanmış olmasından dolayı sınırları belirlenen alanın Tarihi Sit Alanı olarak belirlendiği ifade edildi.
Torul ilçesi sınırlarındaki Artabel Gölleri Tabiat Parkının 3 bin 149 metre rakımlı zirvelerinde 1916-18 Rus işgali döneminden kalan siper, şehitlik, karargah ve yolların tescili için Gümüşhane Valiliğinin talebiyle Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden Arkeolog ve Sanat Tarihi Uzmanından oluşan heyet konuyu yıllar önce gündeme getiren gazetecilerle ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin rehberliğinde geçtiğimiz aylarda alanda fotoğraf, video, not ve koordinatlar alarak raporlar hazırlamıştı.
Toplam 5 bin 859 hektarlık alana sahip ve 1998 yılında tabiat parkı ilan edilen ve Gümüşhane'nin çatısı olarak nitelendirilen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yamaçlarının her yerinden buz gibi akan suları, gürül gürül çağlayan dereleri, şelaleleri ve 20'den fazla buzul gölüyle ışıkla suyun buluştuğu zirve ve ölmeden önce görülmesi gereken yer olarak biliniyor.