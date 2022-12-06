Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk! Batu Alıcı milyonluk soruya ulaştı: Parayı alırsa 2 şey yapacak

400 bin liralık soruya doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruyu açtıran Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı, duygularını A Haber'e anlattı.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kaynaklara göre boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaçtır?" sorusunu hatırlatan Batu Alıcı, bu soruda risk aldığını belirterek şunları söyledi: Soru buydu ben de nereden hatırladığımı bilmiyorum ama çok okudum hayatını. Öyle olunca bir yerlerden geldi ve öyle bir soruda çekilmek istemedim gerçekten. Risk aldım ve çok mutluyum o soruyu doğru bildiğim için.