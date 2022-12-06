Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk! Batu Alıcı milyonluk soruya ulaştı: Parayı alırsa 2 şey yapacak
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Ekranların sevilen yarışma programında üniversiteli genç tüm soruları bilerek 1 milyonluk soruyu açtırdı. Yarışmada yaşadığı heyecanlı anları A Haber'e anlatan 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 milyonu kazanırsa parayı ne yapacağını açıkladı.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 3 yıl sonra bir ilk yaşandı. Tüm sorulara doğru cevap veren 20 yaşındaki Batu Alıcı, 1 milyon liralık soruya ulaştı. Batu Alıcı, yarışmada yaşadığı heyecan dolu o anları A Haber'e anlattı.
400 bin liralık soruya doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruyu açtıran Boğaziçi Üniversitesi'nde Elektrik - Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı, duygularını A Haber'e anlattı.
"Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kaynaklara göre boyu, kilosu ve ayakkabı numarası kaçtır?" sorusunu hatırlatan Batu Alıcı, bu soruda risk aldığını belirterek şunları söyledi: Soru buydu ben de nereden hatırladığımı bilmiyorum ama çok okudum hayatını. Öyle olunca bir yerlerden geldi ve öyle bir soruda çekilmek istemedim gerçekten. Risk aldım ve çok mutluyum o soruyu doğru bildiğim için.
1 MİLYON LİRAYI KAZANIRSA NE YAPACAK?
Yarışmada 1 milyonluk soruyu doğru cevapladığı takdirde kazanacağı parayla ne yapacağını da açıklayan Alıcı, "1 milyon lirayı kazanırsam muhtemelen eğitim hayatım için kullanacağım ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkabilirim. Tatil ile ilgili aklımda bir yer yok ama Kıbrıs olabilir." dedi.