1915 Çanakkale Köprüsü simgelerine kavuştu! Her biri 75 ton ağırlığında
Son dakika haberi | 18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürleri yerleştirildi. Her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 mermi figürünün montajına geçildi.
Çanakkale Boğazı'nda, Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesi çalışması tamamlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 18 Mart'ta açılan köprünün her iki yakadaki kulelerinin zirvelerine Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini simgeleyen yapıların yerleştirilmesi için kaideler yaklaşık 20 gün önce kuruldu.
Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatacak figürlerin de monte edilmesiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti oluştu.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılıyor.
Mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor.