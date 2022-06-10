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Türkiye'nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı

Kızılırmak adının hakkını verdi... Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı. İşte o görüntüler...

10.06.2022 16:28 - Son Güncelleme: 10.06.2022 17:09
Türkiye’nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak adının hakkını verdi... Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.

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Türkiye’nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı

KIZILIRMAK KIZILA BÜRÜNDÜ

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.

Türkiye’nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı

Kızıllığın, nehrin tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinden geçen bölümünde yoğunlaştığı görüldü.

Türkiye’nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı

İşte o görüntüler...

Türkiye’nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı
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