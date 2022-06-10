Türkiye'nin en uzunu... Kızılırmak kızıl akmaya başladı
Kızılırmak adının hakkını verdi... Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı. İşte o görüntüler...
10.06.2022 16:28 - Son Güncelleme: 10.06.2022 17:09
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak adının hakkını verdi... Sivas'ta son günlerde etkili olan sağanağın ardından Kızılırmak nehrinin suyu kızıl akmaya başladı.
KIZILIRMAK KIZILA BÜRÜNDÜ
İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın suyu, yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle kızıl rengini aldı.