Meteor şaşkınlığı: Tarlada buldu şoke oldu! Mıknatıs yapışıyor...

Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu. Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü. Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.

