Meteor şaşkınlığı: Tarlada buldu şoke oldu! Mıknatıs yapışıyor...
Çankırı'da çiftçi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında bulduğu taş sonrası şaşkına döndü. Bulduğunun Gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını isteyen Şener, "Taşın meteor olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı." ifadelerini kullandı.
10.06.2022 16:05 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:59
Çatalelma köyünde çiftçilik yapan evli ve 5 çocuk sahibi Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında farklı bir taş buldu. Şener, 1800 gram ağırlığında ve yaklaşık 20 santimetre çapındaki taşı evine götürdü. Taşta bir farklılık olduğunu düşünen Şener, internetten araştırma yaptı ve taşın gök taşı olabileceğini değerlendirerek, inceleme yapılmasını istedi.
METEOR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM
"Taşın gök taşı olduğunu düşündüm. Taşta bir değişiklik olduğunu hissettim. Eve getirdiğimde taşı, mıknatıs tuttuğumda mıknatıs taşa yapıştı. İnternetten araştırmıştım, gök taşının özelliklerine baktım.