SON DAKİKA: TikTok'ta Mükremin Gezgin rezaletinden sonra şimdi de yeni skandal! 13 yaşındaki çocuk video çekmek isterken kendisini vurdu
Son dakika haberleri...TikTok adeta bir kabusa döndü. Ahlaksızlığın zirve yaptığı TikTok'ta Mükremin Gezgin isimli bir erkek hamile kaldığı ve doğum yaptığı videosuyla tepki çekmişti. Söz konusu videoyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. TikTok, 13 yaşındaki bir çocuğun da canına kast etti. Tekirdağ'da, sosyal medya uygulaması 'TikTok' için video çekmek amacıyla dedesinin tabancasını alan N.Y. (13), kazara kendisini vurdu. Göğsünden yaralanan N.Y., hastaneye kaldırıldı.
10.06.2022 16:32 - Son Güncelleme: 10.06.2022 16:46
Olay, Kapaklı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Y., arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta paylaşmak amacıyla video çekmek için dedesinin evdeki tabancasını gizlice aldı.