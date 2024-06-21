Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı! Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın son günlerinde yıllık raporunu yayımladı ve bu yılın en kalabalık ilçelerini belirledi. Bu verilere göre, Türkiye'nin en büyük ve yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'daki ilçeler Türkiye genelindeki en yoğun nüfusa sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.