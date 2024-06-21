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Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı! Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın son günlerinde yıllık raporunu yayımladı ve bu yılın en kalabalık ilçelerini belirledi. Bu verilere göre, Türkiye'nin en büyük ve yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'daki ilçeler Türkiye genelindeki en yoğun nüfusa sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 14:27 Güncelleme 21 Haziran 2024, 14:27
Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı! Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'de 81 ile bağlı toplam 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler arasında İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık ilçesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı! Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti 2

10. Bağcılar

Son olarak, İstanbul'un bir diğer önemli ilçesi Bağcılar, 740.069 kişilik nüfusuyla onuncu sırayı alıyor.

Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri açıklandı! Listedeki 1. ilçe 57 şehrin nüfusunu geçti 3

Bağcılar, son yıllarda artan konut projeleri ve sosyal tesisleriyle İstanbul'un önemli yerleşim alanlarından biri haline geldi.

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