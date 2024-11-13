Ankara’ya 6 kilometre mesafede: Büyük bir servet barındırıyor! Görenin ağzı açık kalıyor

Ankara Polatlı yakınlarında yer alan Gordion Antik Kenti, Frigya Krallığı'nın başkenti olarak MÖ 8. yüzyıldan günümüze uzanan bir tarihe tanıklık ediyor. Altın servetiyle ünlü Kral Midas ve Gordion Düğümü efsanesinin merkezi olan bu antik kent arkeolojik kazılarla her geçen yıl yeni sırlar ortaya çıkarıyor. Ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme fırsatı sunan Gordion, Anadolu'nun en etkileyici tarihi miraslarından biri olarak keşif meraklılarını bekliyor. İşte tarihe kente dair merak edilenler...

Frigya'nın başkenti MÖ 8. yüzyıldan itibaren Frigya Krallığı'nın başkenti olan Gordion bölgenin en güçlü ve etkili yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Kent, Frigler'in kültürel ve sanatsal zenginliğini sergileyen yapılarıyla dikkat çeker. Gordion'un surları, saray kalıntıları ve tapınaklar dönemin ileri teknolojisini ve sanatsal üretimini yansıtarak Frigya'nın gücünü simgeliyor