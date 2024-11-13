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Ankara'ya 6 kilometre mesafede: Büyük bir servet barındırıyor! Görenin ağzı açık kalıyor

Başkent Ankara'ya 6 kilometre mesafede konumlanan bir antik kente götüreceğiz şimdi sizi. Binlerce yıllık kültürel mirasa ev sahipliği yapan bu kent aynı zamanda çok konuşulan efsaneleri ile anılıyor. İşte görenleri büyüleyen o tarihi rota...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 13:39
Ankara’ya 6 kilometre mesafede: Büyük bir servet barındırıyor! Görenin ağzı açık kalıyor

Ankara Polatlı yakınlarında yer alan Gordion Antik Kenti, Frigya Krallığı'nın başkenti olarak MÖ 8. yüzyıldan günümüze uzanan bir tarihe tanıklık ediyor. Altın servetiyle ünlü Kral Midas ve Gordion Düğümü efsanesinin merkezi olan bu antik kent arkeolojik kazılarla her geçen yıl yeni sırlar ortaya çıkarıyor. Ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme fırsatı sunan Gordion, Anadolu'nun en etkileyici tarihi miraslarından biri olarak keşif meraklılarını bekliyor. İşte tarihe kente dair merak edilenler...

Ankara’ya 6 kilometre mesafede: Büyük bir servet barındırıyor! Görenin ağzı açık kalıyor

Frigya'nın başkenti

MÖ 8. yüzyıldan itibaren Frigya Krallığı'nın başkenti olan Gordion bölgenin en güçlü ve etkili yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Kent, Frigler'in kültürel ve sanatsal zenginliğini sergileyen yapılarıyla dikkat çeker. Gordion'un surları, saray kalıntıları ve tapınaklar dönemin ileri teknolojisini ve sanatsal üretimini yansıtarak Frigya'nın gücünü simgeliyor

Ankara’ya 6 kilometre mesafede: Büyük bir servet barındırıyor! Görenin ağzı açık kalıyor

"Gordion Düğümü" efsanesi

Gordion'un en ünlü simgelerinden biri Gordion Düğümü efsanesidir. Efsaneye göre Frigya Kralı Midas'a ait çözülmesi imkansız bir düğüm vardır. Bu düğümü Makedonya Kralı Büyük İskender MÖ 334'te tek bir hamlede çözerek tarihe adını yazdırmıştır. "Gordion Düğümü" deyimi bu olayın ardından çözülmesi zor problemleri tanımlayan bir kavram haline gelmiştir.

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