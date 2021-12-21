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Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 4 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Pandemi sürecinde sağlıksız beslenme nedeniyle kilo alan Fatma Mutlu, iş bulmakta zorlanınca, spor ve diyetle 4 ayda 31 kilo verdi. Bu süreçte satış asistanı olarak çalışmaya başlayan Mutlu, "Mutluyum, özgüvenim tamamen yerinde. Kilo vermek isteyen kişiler kendine inanmalı. Gerçekten hayatım değişti." dedi.

21.12.2021 15:55 - Son Güncelleme: 21.12.2021 15:55
Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 41 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı bölümü mezunu Fatma Mutlu (27), pandemi döneminde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle hızla kilo aldı

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Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 41 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Aşırı kilosu nedeniyle iş bulmakta da zorlanan Mutlu, zayıflamaya karar verip diyetisyene giderek spora başladı.

Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 41 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Zamanla zayıfladıkça kilo odaklı sağlık sorunlarından da kurtulan Mutlu, spor ve diyet programıyla 4 ay gibi kısa sürede 31 kilo verip, 86 kilodan 55 kiloya düştü.

Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 41 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Bu süreçte satış asistanı olarak çalışmaya başlayan Mutlu, "Mutluyum, özgüvenim tamamen yerinde. Kilo vermek isteyen kişiler kendine inanmalı. Gerçekten hayatım değişti." dedi.

Pandemide çok kilo aldı! İş bulamayınca 41 ayda 31 kilo verdi: Hayatım değişti

Kilo verdikten sonra ilk iş başvurusunun kabul edildiğini belirten Fatma Mutlu, şu açıklamalarda bulundu:

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