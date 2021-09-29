Türkiye’nin en büyüğü! Van Gölü’nden 14 ton dip çamuru temizlendi

Daha önce günlük yaklaşık 105 bin metreküp suyun sadece yüzde 20'si arıtılıyordu, diğeri doğrudan göle veriliyordu. Bu da Van sahili başta olmak üzere gölde ciddi kirlenmeye yol açıyordu. Devreye giren tesis, günlük 200 bin metreküp suyu arıtabilecek.