Türkiye'nin en büyüğü! Van Gölü'nden 14 ton dip çamuru temizlendi
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde hayati önem taşıyan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesinin ardından gölün kirlilikten kurtulması için bir adım daha atıldı. Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için 20 kamyon ve 3 iş makinesi ile dip temizliği yapıldı. Yapılan çalışmalarla Van Gölü'nden 14 bin ton dip çamuru çıkarıldı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Gölü'nün kirlilikten kurtulması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar gölde 10 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesi'nce, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılan 180 milyon TL bütçeli 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle Van Gölü, yıllardır atık sular nedeniyle meydana gelen kirlilikten kurtarılacak.
Büyükşehir Belediyesi göldeki mevcut kirliliğin giderilmesi için de harekete geçti. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında proje hazırlayan belediye, daha önce atık suların arıtılmadan göle akıtılması nedeniyle zeminde oluşan balçığın temizlenmesi için çalışmalara başladı. İskele sahilinde 20 kamyon ve 3 ekskavatör ile yürütülen çalışmalarla gölün dibindeki çamurlar temizleniyor.
GÖLDEKİ GERİ ÇEKİLME AVANTAJ SAĞLADI
Dip temizliğinin yapıldığı İskele Sahili'nde incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Van Gölü'nün geri çekilmesinin çalışmalar için avantaj sağladığını söyledi. Göldeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 10 bin metreküp çamur temizlendiğini ve bu çamurun kamyonlarla şehir dışına taşındığını belirten Çelikel, "5 Haziran 2021 tarihi itibariyle İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizi, Cumhurbaşkanımızın telekonferansla katılımıyla devreye aldık.