Alaz’ın köpek saldırısında kopan kulağına 300 dikiş atıldı

"4 SAAT 40 YIL GİBİ GELDİ"

Olayın ardından Alaz'ın babası Sinan İlhande, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Kızının psikolojik olarak da çok etkilendiğini belirten İlhande, "Komşumuzun köpeği, sahibinin elinden kaçarak kızıma saldırıyor. Komşularımın sayesinde altından alınıyor. Orada komşularım olmasaydı, kızım yaşamayabilirdi. En büyük hasar kulağında. Psikolojik olarak zaten söylemiyorum bile. Plastik cerrahide 4 saat müdahale ile ameliyat gerçekleşti. Karşı taraftan şikayetçiyim. Buradan kızım sağlıklı şekilde çıktıktan sonra adalet çerçevesinde girişimlerde bulunacağım. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Canımdan can gitti. Kızımın ameliyatta olduğu 4 saat bana 40 yıl gibi geldi. Bu yüzden kimsenin başına gelmesin. Köpeğin sahibini tanımıyorum. Alt sokakta olması gerekirken bizim sokaktaydı. Çocuk bilse gitmezdi. 'Bir anlık bir şey yapmaz' diyerek düşünüp yaklaşmış olabilir. Kızım arkadaşına gitmişti. Kızımın durumu şu an iyi ama kalıcı bir hasar olacak diyorlar" dedi.