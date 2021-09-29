İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?
İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? Ofis çalışanlarının en çok merak ettiği ve arama motorlarında en çok arattığı soruların başında bu geliyor: iş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? İşveren kural olarak sağladığı bilgisayarların ve internet hizmetinin nasıl kullanılacağını belirleme yetkisine sahip. Peki iş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? Detaylar haberimizde...
29.09.2021 09:11
- Son Güncelleme: 29.09.2021 09:24
Günümüzde işverenler işin yürütümü için çalışanlara bilgisayar ve internet sağlamakta, bunlarla çalışanın işini etkin ve hızlı bir şekilde yapmasını amaçlamakta. İşverenler sağlanan bu araç ve hizmetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek istemekte, bunun için takip sistemleri kurmaktadır.
Bilgisayarların ve internet kullanımının takibi bahsedilen iki hak arasında ince bir çizgide bulunmaktadır. Ne var ki salgınla birlikte uzaktan çalışma etkinlik kazanınca, özel hayatın korunması ve gizliliği işverenin denetleme hakkının biraz daha önüne geçti.