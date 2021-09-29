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İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? Ofis çalışanlarının en çok merak ettiği ve arama motorlarında en çok arattığı soruların başında bu geliyor: iş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? İşveren kural olarak sağladığı bilgisayarların ve internet hizmetinin nasıl kullanılacağını belirleme yetkisine sahip. Peki iş yerinde bilgisayar takibi yasal mı? Detaylar haberimizde...

29.09.2021 09:11 - Son Güncelleme: 29.09.2021 09:24
İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

Özel yaşamımızla iş yaşamımız salgın boyunca eskisine oranla çok daha fazla iç içe. Çalışanlar sunum hazırlarken alışveriş yaptı, yemek hazırlarken toplantıya katıldı... Aile ve iş yaşamı bir bütün oldu.

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İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

Milliyet'ten Cem Kılıç konuyla ilgili şunları yazdı: Bunu mümkün kılan en büyük araç ise internet. Hayatımızı büyük ölçüde internete taşıdık. Bu nedenle çalışanların internet kullanımı ve buna işverenin sınır koyup koyamayacağı eskiye oranla farklı bir boyutta tartışılır oldu.

İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

Günümüzde işverenler işin yürütümü için çalışanlara bilgisayar ve internet sağlamakta, bunlarla çalışanın işini etkin ve hızlı bir şekilde yapmasını amaçlamakta. İşverenler sağlanan bu araç ve hizmetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek istemekte, bunun için takip sistemleri kurmaktadır.

İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ
İşverenin iş için sağladığı araç ve hizmetlerin sadece bu amaç için kullanılmasını istemesi en doğal hakkıyken, çalışanın özel hayatının gizliliğinin korunmasını istemesi de aynı şekilde en doğal hakkı.

İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

Bilgisayarların ve internet kullanımının takibi bahsedilen iki hak arasında ince bir çizgide bulunmaktadır. Ne var ki salgınla birlikte uzaktan çalışma etkinlik kazanınca, özel hayatın korunması ve gizliliği işverenin denetleme hakkının biraz daha önüne geçti.

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