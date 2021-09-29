İş yerinde bilgisayar takibi yasal mı?

Milliyet'ten Cem Kılıç konuyla ilgili şunları yazdı: Bunu mümkün kılan en büyük araç ise internet. Hayatımızı büyük ölçüde internete taşıdık. Bu nedenle çalışanların internet kullanımı ve buna işverenin sınır koyup koyamayacağı eskiye oranla farklı bir boyutta tartışılır oldu.