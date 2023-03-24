Türkiye'nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı
11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek Ramazan ayında ilk sahur, ilk iftar ve ardından ilk cuma namazı eda edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ramazanın ilk cuma hutbesinde konu, "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendi. Afet bölgesindeki depremzedeler, cuma namazını eda etmek için saf tuttu. İşte Türkiye'nin dört bir yanında ve Mescid-i Aksa'dan kareler...
24.03.2023 16:17 - Son Güncelleme: 24.03.2023 16:25
MESCİD-İ AKSA
Kudüs'te binlerce kişi, ramazan ayının ilk cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda büyük yoğunluk yaşandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ilk cumasına yaklaşık 100 bin kişi katıldı.
KİLİS
Kilis'te bazı camilerde hasar oluşması nedeniyle tarihi Paşa Hamamı bahçesinde ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.
HATAY
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, vatandaşlar cuma namazını Hacı Ahmet Karatoyuk Camisi'nde kıldı.