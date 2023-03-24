Hatay'da küçük kızın "Tayyip dede" sevgisi yürekleri ısıttı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.Törenin son anlarında Başkan Erdoğan'ın yanına gelen küçük bir çocuğu, Başkan Erdoğan'a sarılıp öptü. O anlar adeta yürekleri ısıttı. İşte kare kare yürekleri ısıtan o anlar...
24.03.2023 22:43 - Son Güncelleme: 24.03.2023 23:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.