RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Hatay'da küçük kızın "Tayyip dede" sevgisi yürekleri ısıttı!

Hatay'da küçük kızın "Tayyip dede" sevgisi yürekleri ısıttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.Törenin son anlarında Başkan Erdoğan'ın yanına gelen küçük bir çocuğu, Başkan Erdoğan'a sarılıp öptü. O anlar adeta yürekleri ısıttı. İşte kare kare yürekleri ısıtan o anlar...

24.03.2023 22:43 - Son Güncelleme: 24.03.2023 23:29
Hatay’da küçük kızın Tayyip dede sevgisi yürekleri ısıttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hatay’da küçük kızın Tayyip dede sevgisi yürekleri ısıttı!

Başkan Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Hatay’da küçük kızın Tayyip dede sevgisi yürekleri ısıttı!

Törenin son anlarında Başkan Erdoğan'ın yanına gelen küçük bir çocuğu, Başkan Erdoğan'a sarılıp öptü.

Hatay’da küçük kızın Tayyip dede sevgisi yürekleri ısıttı!

O anlar adeta yürekleri ısttı.

Hatay’da küçük kızın Tayyip dede sevgisi yürekleri ısıttı!

Küçük kızın Tayyip dede sevgisi sosyal medyada çok konuşuldu.

SON DAKİKA