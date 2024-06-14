Ankara'da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü

Ankara sokakları her yağış sonrası göle dönüyor. YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Ankara'da sağanak yağış! Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı. Kavurucu sıcaklar yerini yağışa bırakıyor MİSKET BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi. Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren doludan sonra sağanak devam etti. Sokaklar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. METEOROLOJİ'DEN ANKARA İÇİN UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.