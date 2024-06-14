Ankara'da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü

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YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA

Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.