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Ankara'da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü

Ankara sokakları her yağış sonrası göle dönüyor. Öğle saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve dolu sonrası sokaklarda yine su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda zor anlar yaşadı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme 14 Haziran 2024, 16:59
Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü 1

Ankara sokakları her yağış sonrası göle dönüyor.

Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü 2

YAĞIŞ, DOLU, FIRTINA

Başkent'te hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı. Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Ankara'da sağanak yağış!

Ankara’da yine aynı manzara: Dolu ve yağış sonrası sokaklar göle döndü 3

Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı.

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