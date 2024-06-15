Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu

Muhabbet kuşları, evlerimizde sıkça rastladığımız ve büyük bir sevgiyle bağlandığımız küçük ve cana yakın papağanlardır. Bu minik dostlar, neşeli tavırları ve konuşkanlıklarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Ev hayvanı olarak oldukça popüler olan muhabbet kuşları, birçok kişi için olmazsa olmazlardandır. Ancak, birçok kişinin bilmediği bir gerçek var: Muhabbet kuşlarının kökeni, onları evimizde ağırladığımız yerlerden çok daha uzakta.