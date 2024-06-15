SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu

Muhabbet kuşları, evlerimizde sıkça rastladığımız ve büyük bir sevgiyle bağlandığımız küçük ve cana yakın papağanlardır. Bu minik dostlar, neşeli tavırları ve konuşkanlıklarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Ev hayvanı olarak oldukça popüler olan muhabbet kuşları, birçok kişi için olmazsa olmazlardandır. Ancak, birçok kişinin bilmediği bir gerçek var: Muhabbet kuşlarının kökeni, onları evimizde ağırladığımız yerlerden çok daha uzakta.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:44 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:42
Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu 1

Muhabbet kuşlarının papağan türleri arasında en küçüklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Bu sevimli kuşlar, ülkemizde ve dünya genelinde birçok insan tarafından sevimli evcil hayvanlar olarak beslenmektedirler. Muhabbet kuşları, cana yakın davranışları ve özellikle konuşma yetenekleriyle tanınır ve sevilirler. Bakımı son derece kolay olan bu dostlarımızın asıl vatanı ise pek çoğu için şaşırtıcı olabilir.

Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu 2

MUHABBET KUŞUNUN ANA VATANI ŞOKE EDECEK

Muhabbet kuşları, Avustralya kıtasına özgü Melopsittacus cinsinin içinde yer alan tek türdür.

Ailemizin cici kuşları sizi şoke edecek! Muhabbet kuşları bakın aslen nereliymiş! Kimse bilmiyordu 3

İŞTE MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Küçük, uzun kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı çizgilere sahiptir.

SON DAKİKA