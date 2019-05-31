Türkiye'deki şehirlerin isimleri nereden geliyor? İşte şehirlerin isimlerinin hikayeleri...

ADANA

Adana' yı kimlerin, nasıl kurduğu konusunda elde kesin bilgi yok. Ancak, Bizanslı Etien' in aktardığı bir söylenceye göre, Uranus' un oğulları Adanos ve Saros, Tarsus' la savaşarak burayı ele geçirmiş. Sabah'ın haberine göre bunlardan Adanos kente ( Adana ) Saros da ırmağa (Seyhan) adını vermiş.

ADIYAMAN

Adıyaman ilk zamanlarda, Piran Köyü'nün yerine kuruluydu ve Perre adını taşıyordu. Daha sonra Emeviler, buraya bir kale yaptırdı. Kent de Mansur'un Kalesi anlamına gelen ''Hısn Mansur'' adıyla anılmaya başlandı. Kent, 1. Selim zamanında alınınca Türkler, buraya Adıyaman demeye başladılar.