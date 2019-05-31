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Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hulusi Kentmen, birçok filmde 'tonton baba'yı canlandırdı. Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, rol aldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle birçok kişinin sevgisini kazandı. Peki 30 yaşında sinemaya adım atan Hulusi Kentmen'in asıl mesleğini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Hulusi Kentmen gerçeği...

31.05.2019 15:04 - Son Güncelleme: 31.05.2019 15:04
Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

30 yaşında adım attığı sinemada devleşen Hulusi Kentmen, 'baba' rolleriyle özdeşleşmişti. Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyan şaşıp kaldı... İşte Yeşilçam'ın bilinmeyenleri...

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.

Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız
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