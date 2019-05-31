Yeşilçam'ın efsanesi Hulusi Kentmen'in gerçek mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Hulusi Kentmen, birçok filmde 'tonton baba'yı canlandırdı. Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan yapısıyla seyircinin gönlünü kazanan Hulusi Kentmen, rol aldığı filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle birçok kişinin sevgisini kazandı. Peki 30 yaşında sinemaya adım atan Hulusi Kentmen'in asıl mesleğini biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız Hulusi Kentmen gerçeği...

31.05.2019 15:04 - Son Güncelleme: 31.05.2019 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





