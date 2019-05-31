Afrika sıcakları vatandaşı bunalttı! Dereceyi gören telefona sarıldı

Yurdun birçok bölgesinde yaşanan Afrika sıcakları nem ile birleşince sokaklar boşaldı. Tatil beldelerinde yerli ve yabancı turistler plaj ve havuzlara akın ederken, suyun keyfini çıkardı.

31.05.2019 12:37 - Son Güncelleme: 31.05.2019 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





