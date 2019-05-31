Afrika sıcakları vatandaşı bunalttı! Dereceyi gören telefona sarıldı
Yurdun birçok bölgesinde yaşanan Afrika sıcakları nem ile birleşince sokaklar boşaldı. Tatil beldelerinde yerli ve yabancı turistler plaj ve havuzlara akın ederken, suyun keyfini çıkardı.
31.05.2019 12:37
- Son Güncelleme: 31.05.2019 12:37
Afrika'dan gelen sıcak havanın etkisini gösterdiği Marmaris'te, şehir merkezinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler, gölgede 36 dereceyi gösterdi.
Yüzde 47 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu şehir merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.
Ana cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahil yürüyüş yolları, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu.
Mavi bayraklı plajlarda, yerli ve yabancı turistler renkli görüntüler oluşturdu.
Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı turistler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı.