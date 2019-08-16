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Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, arı sesleri üzerine evinin çatısını kontrol eden ve burada arıların petek yaptığını gören ev sahibi, 15 kilogram bal elde etti. Bal arıları ve yaban arılarının içinde bulunduğumuz eko-sistem için önemi, bitki örtüsüyle oluşturdukları ortak yaşamla başlar: Arılar yaşamak için besin olarak çiçeklerin nektarına (bal özüne) gereksinim duyarlar, bitkilerinse polenlerini yaymaya ihtiyacı vardır.

16.08.2019 11:03 - Son Güncelleme: 16.08.2019 11:03
Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Arılar neden çok önemli?

Bütün doğal tozlaştırıcılar yani polen yayanlar arasında arılar çevreyle ilgili en önemli role sahip olanlardır, çünkü tüm yerli çiçek türlerinin neredeyse %80'inin tozlaşması bir Avrupa Bal Arısı türü olan Apis mellifera tarafından gerçekleştirilir ve geriye kalan %20 sinden yaban arıları, eşek arıları ve kelebekler sorumludur. Bunlar bal arılarına oranla belli bir türde uzmanlaşmışlardır ya da daha yavaş çalışırlar. İyi ürünler elde edilmesinin ve biyolojik çeşitliliğin baş sorumlusu bal arılarıdır. İnsan balı, leziz bir yiyecek olarak keşfettiğinde, arıları kendi amacı için kullanmaya başlamıştır. Çok önceden eski Mısır'da bal tanrıların yiyeceği olarak geçerdi, hatta M.Ö. 600'lerde antik Yunan'da arıcılık yapılmaktaydı.

Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde geçimini balıkçılık yaparak sağlayan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Kurt, evde bir süredir arı sesleri duymaya başladı.

Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Sesin geldiği noktayı tespit etmeye çalışan Kurt, evin çatısını inceledi. Dar olan çatı kısmına sürünerek girebilen Kurt, el feneriyle yaptığı kontrolde buradaki bir noktaya arıların petek yaptığını gördü.

Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kurt, arıcılık yapan tanıdıklarından yardım istedi.

Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Arıcıların korunaklı kıyafetle girdikleri bölgeden 15 kilogram bal sağımı yapıldı. Çatının yapısı nedeniyle balın bir bölümü ise alınamadı.

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