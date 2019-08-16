Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...

Arılar neden çok önemli?

Bütün doğal tozlaştırıcılar yani polen yayanlar arasında arılar çevreyle ilgili en önemli role sahip olanlardır, çünkü tüm yerli çiçek türlerinin neredeyse %80'inin tozlaşması bir Avrupa Bal Arısı türü olan Apis mellifera tarafından gerçekleştirilir ve geriye kalan %20 sinden yaban arıları, eşek arıları ve kelebekler sorumludur. Bunlar bal arılarına oranla belli bir türde uzmanlaşmışlardır ya da daha yavaş çalışırlar. İyi ürünler elde edilmesinin ve biyolojik çeşitliliğin baş sorumlusu bal arılarıdır. İnsan balı, leziz bir yiyecek olarak keşfettiğinde, arıları kendi amacı için kullanmaya başlamıştır. Çok önceden eski Mısır'da bal tanrıların yiyeceği olarak geçerdi, hatta M.Ö. 600'lerde antik Yunan'da arıcılık yapılmaktaydı.