GaleriYaşam

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

İnsanlık tarihi boyunca en çok merak edilen konulardan biri de "uzayda hayat var mı?" sorusu oldu. Son yıllarda bu konuda yapılan araştırmalarda Mars başta olmak üzere uzaydan birçok sıra dışı görüntü geldi. Ortaya çıkan bu fotoğraflardaki bazı simgelerin uzaylılar tarafından yapıldığı iddia edilirken, Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraflar çok konuşuldu.

16.08.2019 12:02 - Son Güncelleme: 16.08.2019 12:10
Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

Son yıllarda uzay araştırmaları hızını iyice artırdı.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü şu sıra Facebook başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

Elbette NASA'nın bu konuda bir yorumu yok; ancak görüntüyü izleyen UFO meraklıları 'uzaylı savaşçı' yorumlarını yapmakta geri durmuyor.

Mars'tan gelen görüntüler şaşkına çevirdi! Dikkatlice bakın...

NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...
Türkiye'de yaşandı! Çatıya çıkan ev sahibi gözlerine inanamadı! Sonrasında ise...