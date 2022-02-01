Türkiye'de tek! Barajlar şehri Artvin 115 tünelle tüneller şehri oldu
Artvin'de ilçeler arası ulaşım 115 tünelle sağlanıyor. Türkiye'nin en çok tünelinin yer aldığı kentin bu ünvanı almasında en önemli etken ise yine bünyesinde barındırdığı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli barajlarının rolü ise büyük. Bir dönem barajlar şehri olan Artvin şimdi ise tüneller şehri.
Bu tüneller arasında en önemli tünel olarak ilk sırada Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen ve 2018 yılında hizmete giren Cankurtaran Tüneli yer alıyor. 5 bin 228 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp olarak hizmet veriyor. Bu tünellerle beraber güzergah 12 kilometre kısalırken, Cankurtaran Geçidi'nde zorlu kış şartlarında araçların yolda kalması da tarihe karıştı.
Bu önemli tünelin dışında Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı, 2007 yılında hizmete giren Borçka Barajı ve 2016 yılında hizmete giren Artvin Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kalması nedeniyle bir çok tünel yapıldı. Son olarak yapımı devam eden ve bu yıl su tutma işlemi gerçekleşmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi relokasyon yolları kapsamında tamamlanan tünellerle birlikte 76 olan tünel sayısı, 115'e yükseldi.
Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer alan, milli sermayeyle Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilen Yusufeli Barajı dolayısıyla mevcut yollar su altında kalacak. Bir bölümü Devlet Su İşleri tarafından bir bölümü ise Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmış olan tünellerle, barajlar şehri olan Artvin aynı zamanda tüneller şehri olma yolunda.
DSİ ARTVİN'DE 47 TÜNEL VE 35 KÖPRÜ İNŞA ETTİ
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ülke genelinde tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatlarının yanı sıra, karayolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ediyor. Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre karayolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ise İl genelinde karayolu üzerinde 76 olan tünel sayısını, 2016 yılından beri devam eden çalışmalar kapsamında tünel 115'e yükselti. Toplamda 60,3 kilometresi tünel ve köprülerden oluşan Yusufeli Barajı relokasyon yollarının, 56 kilometresi tamamen tünel olarak inşa edilmiş durumda.