Türkiye’de tek! Barajlar şehri Artvin 115 tünelle tüneller şehri oldu

Bu önemli tünelin dışında Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde 2012 yılında tamamlanarak hizmete giren Deriner Barajı, 2007 yılında hizmete giren Borçka Barajı ve 2016 yılında hizmete giren Artvin Barajı nedeniyle bazı köylerin yanı sıra ulaşım yolları da sular altında kalması nedeniyle bir çok tünel yapıldı. Son olarak yapımı devam eden ve bu yıl su tutma işlemi gerçekleşmesi planlanan Yusufeli Barajı ve HES Projesi relokasyon yolları kapsamında tamamlanan tünellerle birlikte 76 olan tünel sayısı, 115'e yükseldi.