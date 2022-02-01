Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detay! Katil zanlısı Seccad Yeşil, Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken’in evliliği sonrası…
Yeşilköy'de Cundalı Balık Restoran'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre, katil zanlılarından Seccad Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in 28 Haziran 2021 yılındaki evliliğinin hemen ardından dikkat çeken bir paylaşım yapmış. İşte detaylar...
01.02.2022 12:23
- Son Güncelleme: 01.02.2022 12:23
Bakırköy Yeşilköy'deki Balıkçılar Çarşısı'nda yer alan Cundalı Balık Restoran'da önceki gece yaşanan olayda Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, şoförü Murat Bilmez ise yaralanmıştı.
TETİĞİ KADİR YASAK ÇEKTİ!
Polisin güvenlik kamera incelemesinde şüphelilere ilişkin şu detaylar çıktı: Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge olay yerindeydi. Silahı ateşleyen isim Kadir Yasak'tı.