Sivas'ta hava -30'u gördü! Akan sular dondu
Türkiye'nin doğusu soğuk havalarla mücadele ediyor. Kentte merakla beklenen yağışın ardından hava sıcaklığında ciddi düşüş yaşandı. Suların donmasını engellemek adına musluğu açık bırakan mahalle muhtarı, sabah musluktaki suyun bile donduğunu gördü.
01.02.2022 13:05
- Son Güncelleme: 01.02.2022 13:05
Düzarduç, Sivas'ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, "Sivas'ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30'a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik. Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel." şeklinde konuştu.