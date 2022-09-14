Türkiye’de sadece onda var: Tüm teklifleri reddediyor

"Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur. Hava güzel olursa çıkartırım 5,6 kilometre gezindikten sonra tekrar garaja alırım. Çocuklarıma vasiyette bulundum. Arabayı satmayı düşünmüyorum, Bu aracı torunlarıma benden hatıra olarak bırakacağım. 3 yıl önce 500 bin Türk lirasına almak istediler, filmlerde yer verelim dediler ancak ben hiç birine sıcak bakmadım. Aracın 2 parçasında boyanma işlemi var, geriye kalan her yeri fabrikadan çıktığı ilk günü gibi duruyor. Araç 100 bin kilometreyi daha yeni yaptı, bu da bizde nasip oldu. Benim için bu araç en lüks araçtan bile daha keyifli geliyor" şeklinde konuştu.