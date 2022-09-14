Bu doğa harikası Türkiye’de: Keşfeden yerli ve yabancı turistler akın akın geliyor

Mağaraya günde bir veya iki dalış yaptıklarını, yüksek sezonda bu sayının 6-7 dalışı geçtiğini aktaran Ali Yardan, "Çiftler daha çok bu noktaya dalmak istiyor. Fakat bireysel dalışlar da yapılıyor. Kimi zaman arkadaş gruplarını daldırıyoruz, kimi zaman erkek veya kadınlar mağarayı görmek istiyor. Mağaranın kalp şeklinde olması sadece çiftleri değil, herkesi kendisine çekiyor. Çiftler burayı tercih ediyor, çünkü kalp şeklindeki giriş aşkı simgeliyor. Yılın 12 ayı dalış yapılabilen bir noktada olması, dalış popülasyonunu olumlu etkiliyor. Özellikle yabancı çiftler bu noktaya düzenlediğimiz dalış etkinliklerine büyük ilgi gösteriyor. Buranın şanslı olduğuna inanılıyor" diye konuştu.